Aannemer moet herstel riool Doetinchem over doen

18-jarige verdacht van neersteken vrijwilli­ger (16) bij jongeren­cen­trum Silvolde, OM wil jeugd-tbs

13:19 SILVOLDE - De 18-jarige verdachte van een steekpartij bij jongerencentrum De Lichtenberg in Silvolde op 31 mei, moet jeugd-tbs en anderhalf jaar jeugddetentie opgelegd krijgen. Dat eiste de officier van justitie woensdag bij de rechtbank in Arnhem tegen Winston L. wegens een poging tot doodslag. De jongeman is een antisociale persoonlijkheidsstoornis aan het ontwikkelen, denken gedragskundigen.