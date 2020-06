Aanpak coronaquarantaine arbeidsmigranten wordt niet afgestemd ondanks kritiek uit Duitsland

GROENLO - De aanpak van quarantaine bij met het coronavirus besmette arbeidsmigranten blijft in Nederland en Duitsland verschillend. Vanuit Duitsland was er regelmatig kritiek op de Nederlandse aanpak na vele besmettingen bij in Duitsland wonend personeel van Nederlandse vleesbedrijven.

De twee landen gaan wel beter hun informatie delen. Dat bevestigt de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland na vragen van deze krant over een Duits-Nederlandse Taskforce rond arbeidsmigranten.

Die organisatie is opgericht na vele besmettingen bij slachterij Vion in Groenlo. Veel van de medewerkers van de fabriek wonen in Duitsland.

In Duitsland verplichte quarantaine

Waar in Duitsland sprake is van soms langere en ook verplichte quarantaine, is in Nederland die verplichting er niet. In Duitsland werden soms ook bewakers ingezet. Aan Duitse zijde van de grens klonk daarom regelmatig gemor over de Nederlandse aanpak.

Volledig scherm In complexen als deze in Emmerik wonen veel arbeidsmigranten die in Nederland werken. © Jan Ruland van den Brink

Duitse gemeenten waren ook ontevreden met het tempo waarop ze informatie kregen van besmette medewerkers die in Nederland getest waren. Dat wordt nu wél opgelost. Het nieuwe samenwerkingsverband moet ervoor zorgen dat alle informatie snel bij alle gemeenten bekend is.

Klaar voor volgende uitbraak

Als lokale overheden snel weten wie de besmette inwoners zijn, kunnen ze snel optreden, zo is de gedachte van de taskforce. Op dit moment wordt de organisatie verder ingericht, zodat men klaar is alle informatie snel te delen als er een volgende uitbraak van corona in de grensregio is.

Daar blijft het dan bij. Maatregelen die in beide landen verschillend zijn, worden niet op elkaar aangepast.

Brief van grensgemeenten aan Rutte

De zorgen over de behandeling en vooral de huisvesting van arbeidsmigranten zijn groot. De samenwerkende grensgemeenten uit de Euregio Rijn-Waal hebben vandaag een brief gestuurd aan premier Rutte om aan te dringen op maatregelen rond arbeidsmigranten.

Euregio-voorzitter Ulrich Francken en Euregio-secretaris Sjaak Kamps schrijven dat de arbeidsmigranten vaak onder schrijnende omstandigheden worden gehuisvest. Daar moet verandering in komen, vinden ze.