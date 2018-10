Aanpak onveilige Lochemse

spoorwegovergangen stap dichterbij

Er komt nu schot in de daadwerkelijke aanpak van de onveilige spoorwegovergangen in de gemeente Lochem. In totaal gaat het om acht overgangen die of gesloten worden of worden beveiligd op de een of andere wijze. De provincie Gelderland besluit volgende maand definitief dat er geld beschikbaar komt.