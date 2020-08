Aanpak stinkende bedrijven rammelt: ‘Door kadaverlucht in de tuin hebben we wel eens feestjes afgezegd’

Zo moet een leerlooierij in Lichtenvoorde nu aan strengere normen uit het provinciaal geurbeleid voldoen, terwijl de eisen voor een tabaksfabriek in Ootmarsum soepeler zijn. Papierfabrieken in Eerbeek en Renkum mogen zelfs meer geuroverlast veroorzaken dan de soepelste norm. Dat blijkt uit onderzoek van Het Schone Oosten, de onderzoeksredactie van de Gelderlander, de Stentor en De Twentsche Courant Tubantia .

Stinkende bedrijven worden verschillend aangepakt omdat provincies en gemeenten dit deels zelf mogen bepalen. Per situatie wordt onder andere gekeken naar de soort geur, de historische situatie en het aantal klachten. De maatregelen mogen niet zo veel kosten dat het bedrijf daardoor in de problemen kan komen.

Vorig jaar hebben omwonenden in Gelderland en Overijssel ruim 3.200 klachten ingediend over stankoverlast door bedrijven, blijkt uit cijfers van gemeenten en provincies. Die willen niet zeggen om welke fabrieken het gaat.

Ruud Geurkink woont in een honderd jaar oude villa aan de rand van het centrum in Lichtenvoorde. Deze voormalige directeurswoning van Koninklijke Hulshof’s Vereenigde Fabrieken, een van de twee leerlooierijen in Nederland, kent één nadeel: hij staat schuin tegenover diezelfde leerfabriek.



,,De stank is soms niet te harden. We hebben weleens kinderfeestjes en barbecues moeten afzeggen vanwege die kadaverlucht. Het komt met vlagen, afhankelijk van de windrichting”, zegt de ondernemer. Hij wist dat de fabriek kan stinken. ,,Maar niet dat het zo erg zou zijn.”