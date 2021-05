Aanrijding in Epse in ‘staart’ van brandweeroefening: fietser gewond naar ziekenhuis

Een man is gewond geraakt bij een aanrijding in Epse. Het ongeluk gebeurde vlak nadat een colonne brandweerwagens door het dorp was gereden. Onderzoek moet duidelijk maken of de bestuurder die op de fietser botste (bewust of onbewust) door rood reed.

Het slachtoffer was dinsdagavond op de fiets toen hij werd aangereden op de N348, de weg richting Zutphen werd daarna afgesloten voor het verkeer. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De aanrijding vond plaats in de 'staart’ van een colonne brandweerwagens. De brandweer hield vanavond een oefening in het rijden met een groep wagens. Of de oefening direct met het ongeval te maken heeft, is nog niet duidelijk.

Achter de colonne

Een woordvoerder van de brandweer bevestigt dat de stoet in Epse door rood reed tijdens de oefening. Brandweerwagens mogen dat, net als ambulance en politie. Volgens de woordvoerder reed de bestuurder van de auto achter de stoet aan.

Wat er op dat moment gebeurde, wordt onderzocht door de politie. Het is niet duidelijk of de bestuurder (bewust of onbewust) door rood reed. En of bestuurder en fietser elkaar over het het hoofd hebben gezien, is evenmin duidelijk.

Gas terug

De woordvoerder van de brandweer laat weten dat zijn collega’s altijd ‘met gepaste snelheid’ op bijvoorbeeld een kruising door rood zullen rijden. ,,Dat leer je tijdens de opleiding. Je krijgt voorrang, je mag het nooit nemen. Het moet veilig gebeuren. Je neemt dus op een drukke kruising in principe altijd gas terug.’’

De chauffeur van een van de brandweervoertuigen trapte na het ongeluk op de rem, om een getuigenverklaring af te kunnen leggen bij de politie. De betrokken brandweermensen vertelden dat de bestuurder die fietser aanreed inderdaad achter de stoet aanreed.

De woordvoerder laat in het midden of de persoon in kwestie daarmee regels overtrad. ,,Dat is aan de politie.’’

