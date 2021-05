Aanrijding op 'gevaarlijk’ kruispunt in Doetinchem: fikse schade door botsing tussen auto en scooter

Rabobank sluit 11 filialen in Twente en Achterhoek, ook vestigin­gen in Aalten en Winters­wijk dicht: ‘Er komt altijd emotie bij los’

13:57 Rabobank sluit een groot deel van zijn filialen in Twente en de Achterhoek. Twee andere vestigingen, in Vroomshoop en Borne, worden afgeschaald tot contact- of hypotheekpunt. Er blijven 8 volwaardige vestigingen open in ‘Kring Twente-Achterhoek’.