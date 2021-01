Aantal acute meldingen Veilig Thuis neemt in coronatijd explosief toe in de Achterhoek; ‘Buren en docenten moeten vaker aan de bel trekken’

Afname corona-infecties in Achterhoek gaat te traag volgens GGD: ‘Zo duurt het nog meer dan twee maanden’

13 januari DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - Al twee weken daalt het aantal mensen dat besmet is geraakt met het coronavirus in de Achterhoek. Maar de afname gaat veel te traag, vindt de GGD: ,,Zo duurt het meer dan tien weken voor we op het niveau zitten waar we willen zijn.”