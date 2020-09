Aantal besmettingen in Achterhoek blijft stijgen; nog steeds amper ziekenhuisopnames

ACHTERHOEK - Het aantal besmettingen met het coronavirus in de negen Achterhoekse gemeenten is in een week tijd gegroeid met 124. Dat is de snelste groei sinds het begin van de coronacrisis. Op dit moment is sinds de uitbraak in maart bij 1.118 inwoners van de regio corona vastgesteld.