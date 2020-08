Aantal besmettingen in Achterhoek stijgt, met name in Winterswijk en Doetinchem

In totaal zijn bij 23 Achterhoekers sinds dinsdag 11 augustus besmet geraakt. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Met name de stijging van het aantal besmettingen in Winterswijk is opvallend. Deze gemeente was tot nu toe zo goed als nauwelijks getroffen met 48 besmettingen sinds maart in totaal. Daar zijn er dus de afgelopen week 7 nieuwe besmettingen bijgekomen. Doetinchem zag het aantal besmettingen groeien met 5 naar in totaal 115.