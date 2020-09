Aantal besmettingen met corona in de Achterhoek blijft stijgen; 80 meer dan een week geleden

UpdateACHTERHOEK - De groei van het aantal coronabesmettingen in de Achterhoek gaat op dit moment harder dan ooit. In een week tijd heeft de GGD 80 nieuwe besmettingen vastgesteld, dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de week ervoor, toen de teller stokte bij 36 nieuwe gevallen .

Ondanks die groei zijn slechts twee Achterhoekers opgenomen in het ziekenhuis vanwege zware coronaklachten. Niemand is aan de gevolgen van het virus overleden. In totaal zijn 901 Achterhoekers besmet geraakt dit jaar.

Lees ook PREMIUM Coronavirus domineert dagelijks leven in de Achterhoek nog altijd Lees meer

Broeinesten

De gemeente Doetinchem is de absolute koploper met 26 nieuwe besmettingen. Op dit moment heeft Doetinchem in totaal 160 inwoners die te kampen hebben gehad met het virus. Waar de groei in Doetinchem vandaan komt, is nog onbekend.

,,Het bevestigt wel mijn gevoel dat we op een kantelpunt zitten", stelt burgemeester Mark Boumans. ,,We zien ook landelijk het aantal besmettingen fors toenemen. De herfst komt er aan. Dit heeft een enorme impact op ons dagelijks leven. We zullen ook blijven toezien op naleving van de regels, bijvoorbeeld in de horeca. We merken ook daar te vaak dat regels geschonden worden. En dat is zorgwekkend.”

Ook de gemeente Oost Gelre heeft te maken gekregen met een plotselinge groei (+14), met name te danken aan de recente uitbraak in Vragender.

Rustiger

Een stuk rustiger is het in Oude IJsselstreek (+3) en Winterswijk (+1). Beide gemeenten hebben eerder te maken gehad met een plotselinge groei van het aantal besmettingen.

Deze uitbraken, als daar al sprake van was, lijken inmiddels onder controle. Alle overige gemeenten kenden ook een groei: Aalten (+5), Berkelland (+7), Bronckhorst (+10), Doesburg (+5) en Montferland (+9).