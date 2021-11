Aantal coronabedden in Achterhoekse ziekenhuizen verder verhoogd

Totaal zijn er in de twee ziekenhuizen nu 31 bedden ingericht speciaal voor coronapatiënten. Die uitbreiding is gedaan op verzoek van het Regionale Overleg Acute Zorgketen (ROAZ), waarbij de ziekenhuizen zijn aangesloten.



In het Slingeland Ziekenhuis is dinsdagmorgen het aantal coronabedden op de afdeling opgeschaald naar twaalf. Dat waren er eind vorige week nog acht en aan het begin van die week nog vier. Daarnaast is het aantal coronabedden op de intensive care (ic) uitgebreid naar drie. Een week geleden was dat er nog maar een.