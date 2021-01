Aantal nieuwe coronabesmettingen in Berkelland gehalveerd, ‘maar situatie blijft ernstig’

Berkelland kende in de week van 7 januari een piek van 450 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. „Maar sinds 12 januari zien we dat het aantal besmettingen gelukkig weer daalt. We zitten nu op 205 per week, dat is meer dan een halvering. Al kunnen we de vlag nog niet uithangen: het kan zijn dat door de Engelse variant van het virus het aantal besmettingen weer gaat oplopen”, waarschuwt Van Oostrum.