Aantal positieve coronatesten iets gedaald in Achterhoek; wel 14 inwoners overleden

DOETINCHEM - Na de verdubbeling van het aantal positieve testen een week geleden in de Achterhoek, is de stijging gelukkig tot staan gebracht. De afgelopen zeven dagen zijn in de regio 1339 inwoners positief getest op corona tegenover 1455 tegenover de week ervoor. Het zijn er nog wel veel meer dan tijdens de vorige piekperiode in de herfst.