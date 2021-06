Aantal prikken loopt terug, GGD sluit vaccinatielocaties in Borculo, Lichtenvoorde en Doetinchem

De GGD Noord- en Oost-Gelderland vaccineert momenteel ruim 50.000 mensen per week op acht locaties. Eind juli loopt het aantal prikken per dag terug, omdat dan een groot gedeelte van de inwoners van de regio in ieder geval voor de eerste keer is gevaccineerd.

Borculo vanaf 9 augustus dicht

Vanaf 26 juli is de locatie in gebouw 055 in Apeldoorn gesloten en vanaf 9 augustus de locaties in Borculo en Heerde. Op 23 augustus gaan ook de priklocaties in Doetinchem en Lichtenvoorde dicht. De vaccinatielocaties in Sporthal Mheenpark in Apeldoorn, in Zutphen en in Harderwijk blijven voorlopig geopend.