Aantal tienermoeders in Twente en de Achterhoek iets gedaald, behalve in Winterswijk

kaartENSCHEDE - Het aantal tienermoeders in Twente en de Achterhoek is het afgelopen jaar iets afgenomen ten opzichte van 2019. Dat is op te maken uit cijfers van het CBR, waaruit blijkt dat het aantal tienermoeders in Nederland de afgelopen tien jaar is gehalveerd. In Twente werden aan het begin van dit jaar 50 tienermoeders geteld: vijf minder dan het jaar daarvoor.

Daarmee is in het verspreidingsgebied van deze krant dezelfde trend te signaleren als landelijk het geval is, namelijk dat het aantal tieners dat moeder wordt al jaren afneemt. Op 1 januari 2019 werden er nog 62 tienermoeders geteld in deze regio. Een jaar later waren dat er 59.

Winterswijk ver boven gemiddelde

Opvallend is echter dat in de vier Achterhoekse gemeentes waar deze krant verschijnt het aantal tienermoeders lichtelijk is gestegen. In Winterswijk, Berkelland, Oost-Gelre en Aalten werden begin 2019 nog zeven tienermoeders geteld, een jaar later zijn dat er negen.

Die stijging komt vooral door een toename van tienermoeders in Winterswijk. In 2019 waren dat er 2, maar dit jaar zijn het er zes. Drie keer zoveel. Daarmee is Winterswijk ook de gemeente in deze regio met de meeste tienermoeders per duizend meisjes, namelijk 6,6. Ter vergelijking: landelijk is dit 3,2 moeders per duizend meisjes.

Verschil tussen stad en platteland

De gemeente Enschede heeft de meeste tienermoeders. Aan het begin van zowel 2019 als 2020 waren dat er 22. Almelo heeft elf tienermoeders, Hengelo zes. De gemeentes in Noordoost-Twente telden aan het begin van dit vrijwel geen tienermoeders. Alleen in Losser heeft één iemand onder de negentien jaar een kind gekregen. Ook in de gemeenten Hellendoorn, Tubbergen en Borne waren op 1 januari 2020 geen tienermoeders

Bekijk op de kaart hieronder hoeveel tienermoeders er in jouw gemeente waren aan het begin van dit jaar. Klik op de gemeente om te kijken of dat er meer of minder dan een jaar eerder zijn.

Halvering in tien jaar tijd

Landelijk is er al jaren een daling in het aantal tienermoeders te zien. In Nederland waren op 1 januari van dit jaar er in totaal ruim 1.600 meisjes van 19 jaar of jonger moeder. Tien jaar geleden waren dat er nog bijna dubbel zo veel. Het aantal tienermoeders in Nederland daalde vorig jaar gemiddeld met zo’n acht procent. De grootste daling werd in Noord-Brabant genoteerd. Het aantal tienermoeders daalde hier vorig jaar met bijna achttien procent.

Flevoland en Utrecht noteerden ook een relatief grote daling. In Flevoland vind je relatief de meeste tienermoeders terug. Hier zijn van elke duizend meisjes er vijf al moeder. Ook Zuid-Holland, Zeeland en Drenthe scoren relatief hoog. Van de grote gemeenten vallen vooral Rotterdam, Den Haag en Almere op als gemeenten met veel tienermoeders.

