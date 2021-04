Aantal WW-uitkeringen Achterhoek en Liemers stijgt licht, maar minder sterk dan landelijk gemiddelde

AALTEN - Het aantal WW-uitkeringen is in de Achterhoek licht gestegen ten opzichte van vorig jaar, maar veel minder sterk dan het Nederlands gemiddelde. In Doesburg (-4,1%) en Aalten (-0,4%) daalde het aantal uitkeringen zelfs.

De regionale stijging in de Achterhoek is 4,2% (144 uitkeringen), het landelijk gemiddelde steeg met 12,7%. In de Achterhoek steeg het aantal uitkering het sterkst in Oude IJsselstreek (+8,9%), in de Liemers in Westervoort (+12,8%) en Zevenaar (+10%).



Eind maart 2021 verstrekte uitkeringsinstantie UWV 3.610 WW-uitkeringen in de Achterhoek. Ten opzichte van de maand daarvoor is dit een lichte stijging van 0,4% (+13 uitkeringen). Landelijk daalde de WW met 1,4%.

Hard getroffen sectoren minder aanwezig in de Achterhoek

Volgens Jörgen Zegel van het UWV is de lichtere stijging te verklaren door de sectoren die in de Achterhoek oververtegenwoordigd zijn. Zo is er veel werk in groeiende sectoren, zoals de landbouw, bouw, detailhandel en zorg. Dat er toch nog een stijging is van het aantal uitkeringen is onder andere te verklaren door de klappen in de techniek, ook een sector die in de Achterhoek oververtegenwoordigd is.



Een andere factor die meespeelt is de bevolkingsopbouw van de regio, waar mensen iets ouder dan gemiddeld zijn. Daardoor zijn er relatief minder mensen werkzaam in sectoren als de horeca en de sport. Daar raakten veel jongeren hun baan kwijt.

Vooral uitzendkrachten getroffen in de Liemers

De regio Gelderland-Midden, waar de Liemers onder valt, is vooral getroffen door een daling van banen bij uitzendbureaus. Daar verdwenen het afgelopen jaar 2.100 banen. Die afname begon al voor de coronacrisis, maar door corona stortte de vraag naar uitzendkrachten met name in maart en april 2020 in veel sectoren in. Vergeleken met het jaar ervoor kwamen hierdoor vooral meer uitzendkrachten in de WW terecht met technische beroepen zoals hulpkrachten in de bouw, transport en logistieke beroepenen zoals magazijnmedewerkers en administratieve beroepen zoals boekhoudkundig medewerkers.

Randstad hardst getroffen

Wat ook opvalt is het verschil tussen de Randstad en oosten en noorden van het land. In Amsterdam werden 36,2 procent meer uitkeringen verstrekt. ,,In de Randstad is relatief veel werk in het toerisme en de horeca", zegt Zegel. ,,Door het coronavirus is daar nu veel minder werk in bijvoorbeeld musea en hotels. Die regio is daardoor harder getroffen dan de rest van het land.”

Herstel in de landbouw, horeca en catering

In de meeste sectoren daalde in maart het aantal lopende WW-uitkeringen in vergelijking met februari. De daling was het grootst in de landbouw (-6,3 procent). In het voorjaar neemt de werkgelegenheid in deze seizoengevoelige sector toe. Ook het aantal uitkeringen vanuit de sector horeca en catering nam bovengemiddeld af (-4,6 procent), maar is nog wel bijna twee keer zo hoog als een jaar geleden. Het aantal WW-uitkeringen steeg in de schoonmaaksector (+3,5 procent), de detailhandel (+2,4 procent) en de voeding- en genotmiddelenindustrie (+1,6 procent).



In de Achterhoek worden de meeste uitkeringen verstrekt aan mensen die werkzaam zijn voor uitzendbedrijven (604), commerciële dienstverlening (491) en de zorg (449).

