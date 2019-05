Aantal ww-uitkeringen in Achterhoek verder gedaald

BORCULO - Steeds minder mensen in de Achterhoek doen een beroep op de ww. Door de aantrekkende economie is het aantal uitkeringen in april verder gedaald. Vooral in de bouw, detail- en groothandel, schoonmaak en zorg & welzijn.

In april is het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek opnieuw gedaald. Eind april waren er minder uitkeringen dan eind maart en ook minder dan een jaar geleden. In bijna alle sectoren is sprake van een daling, vooral in de sectoren detailhandel, overige commerciële dienstverlening en bij uitzendbedrijven.

In een maand tijd is het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek met bijna 150 afgenomen tot 3.756 eind april. Dat is een daling van 3,7%. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in deze regio in april ongeveer even sterk als landelijk.

Sterkste daling

Vergeleken met een jaar geleden zijn er nu ruim duizend WW-uitkeringen minder in de Achterhoek. Dit betekent een daling van 22,2%. Dat is een van de sterkste dalingen in de Gelderse arbeidsmarktregio’s en is ook sterker dan de landelijke daling van 18,1%.

In bijna alle sectoren waren er in april minder WW-uitkeringen dan in de maand ervoor. In de Achterhoek zijn de sterkste dalingen te vinden in de sectoren landbouw(-11%), overige commerciële dienstverlening (-7%), detailhandel (-6%) en bij uitzendbedrijven (-8%). In sommige sectoren is de daling in procenten wel sterk, maar gaat het om kleine aantallen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de landbouw, maar inmiddels ook in de bouw.