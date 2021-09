Aanwinst voor Eibergs museum: Nog scherpe bijl uit late steentijd duikt op tussen de aardappels

EIBERGEN - Museum De Scheper in Eibergen heeft er een mooi voorwerp bij in zijn collectie: een nog scherpe en puntgave geslepen bijl uit de late steentijd, gevonden tussen de aardappels op een akker in Rekken.

Waarschijnlijk is iemand hem verloren of vergeten, een paar duizend jaar geleden in de omgeving van waar nu de Rekkenseweg ligt. Het zou volgens archeoloog Norbert Eeltink van Museum De Scheper de goede staat van de stenen bijl kunnen verklaren: puntgaaf en nog scherp. Onze voorouders gebruikten het stuk gereedschap om bomen om te hakken en hout te bewerken, aldus Eeltink.

Berkellander Wim Lammers vond de bijl zo’n veertig jaar geleden tijdens het aardappel rooien op een akker. Tussen de aardappels die over de machine rolden, trok ineens een opvallende steen zijn aandacht, die duidelijk door mensen was bewerkt. Hij nam hem mee naar huis, waar hij jarenlang werd bewaard. Bij een verhuizing kwam de steen weer onder zijn aandacht.

Nieuwsgierig naar wat hij destijds nou eigenlijk precies had gevonden nam Lammers onlangs contact op met Museum De Scheper. Het Eibergse museum bezit de grootste collectie archeologische vondsten uit dit deel van de Achterhoek. Norbert Eeltink, de archeoloog van De Scheper, onderzocht de steen. Zijn conclusie: de bodemschat van de aardappelakker aan de Rekkenseweg is een geslepen stenen bijl uit de late steentijd. In dat tijdperk, tussen 4200 en 2000 voor Christus, verschenen de eerste boeren in Oost-Nederland. Volgens Eeltink doet de nog onbeschadigde toestand van de bijl vermoeden dat iemand hem in het verre verleden is verloren of vergeten.

Wim Lammers heeft de stenen bijl aan het museum geschonken. Een echte aanwinst voor De Scheper: dit type bijl ontbrak nog in de collectie. Bertus te Raa, voorzitter van Stichting de Scheper, nam de bijl dan ook dankbaar in ontvangst. De bijl is over een tijdje te zien in de nieuwe afdeling prehistorie van het museum, die momenteel wordt ingericht in het voormalige koetshuis waar de poort, de ramen en de oude balken weer zichtbaar zijn gemaakt. In de expositie is straks onder meer te zien wie de eerste mensen in Eibergen waren en hoe zij hebben geleefd. De nieuwe afdeling wordt in december voor het publiek geopend.