ABBA-fan Charlotte spaart álles van de popgroep: ‘Je werd er vroeger echt op aangekeken en uitgelachen’

Doetinchem­se Rowan Langenhof zingt voor het eerst dialect op Plat Gespöld: ‘Thuis in Lobith sprak iedereen plat’

DOETINCHEM/LOBITH/ULFT – Ze zingt al een jaar of acht, Rowan Langenhof (28). „Tot nu toe is het bij een hobby gebleven, maar ik wil er graag iets meer van maken. Ik ben me aan het verdiepen in wat er nodig is om aan de slag te komen. In een coverband misschien, op feesten, of uitvaarten. Het is zo leuk om te doen.”

22 november