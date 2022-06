ABBA keert muzikaal terug in Openluchttheater Eibergen

In twee sets van elk 50 minuten worden alle grote ABBA-hits ten gehore gebracht. Natuurlijk ‘Waterloo’; de winnende song van het Eurovisie Songfestival in 1974, maar ook wereldhits als ‘Mamma Mia’, ‘Dancing Queen’, ‘Does Your Mother Know’, ‘Money Money Money’, ‘SOS’, Knowing Me Knowing You’, ‘Summernight city, ‘Voulez Vouz’ en ‘Chiquitita’. De tienkoppige band telt zes topvocalisten (vier zangeressen en twee zangers).

ABBA is één van dé iconen van de internationale popmuziek. Alle leeftijden genieten nog dagelijks van de muziek en nog altijd worden miljoenen platen verkocht. In deze show wordt alles gespeeld met de echte live ABBA-feel, zoals ze dat tijdens hun eigen concerten deden. ‘Thank you for The Music’ is géén tributeband en géén musical, maar brengt precies datgene waar het om gaat; The Music! Met groots showpodium, visuals en veel licht!