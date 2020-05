Abraham zien, dat betekent feest! Maar wanneer dat kan is nog de vraag

Brand in uiterwaar­den bij Gorssel vermoede­lijk uit de hand gelopen kampvuur

7:03 De brandweer van Gorssel had in de nacht van donderdag op vrijdag de handen vol aan een brand in de uiterwaarden van de IJssel. Vlakbij de Gorsselse voetveer aan de Veerweg stond een berg droog gemaaid gras van tien bij tien meter in brand.