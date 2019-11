Abrahams vieren halve eeuw jongerencentrum Bredevoort mee

Het is vrijdagavond even na achten als enkele jongeren al achter hun eerste beugelfles Grolsch zitten. Bij jongerencentrum ’t Centrum in Bredevoort begint de uitgaansavond ouderwets vroeg en gaat het licht om half een ’s nachts weer uit.



,,Want of je nou de hele week gewerkt hebt of elders in het land op kamers woont, als het weekend begint, wil je toch zo snel mogelijk met je vrienden bijpraten”, legt bestuurslid Sanne Oonk (19) uit. ,,In Bredevoort kennen alle jongeren elkaar en via vrienden of oudere broers en zussen haken ze aan. Door alle generaties heen zijn er zo vriendengroepen ontstaan, die elkaar altijd blijven zien”, zegt Sanne, die bij ’t Centrum is gekomen via haar zus Loes en wier vader Bart (60) in het bestuur zat.