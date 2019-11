Abseilen van de kerktoren van ‘De grootste huiskamer van Eibergen’

Maar de Berkellandse burgervader bleef zaterdagavond met beide benen op de grond, terwijl een professionele ‘stand-in’ aan de buitenkant van de toren naar beneden gleed.

Volledig scherm Stand-in Richard ging abseilen in plaats van burgemeester Joost van Oostrum vanaf de kerktoren van de Oude Mattheüskerk in Eibergen © Cees Elzenga/hetoog.nl

Lastig

„Ik had graag gewild hoor, maar het was verzekeringstechnisch toch wat ingewikkeld”, aldus Van Oostrum, die eerder in Geesteren wel van de kerktoren mocht abseilen. „Maar hier is het wat lastig. Zo zit het luikje waar je uit moet klimmen voor de kerkklok. Je kunt dus maar binnen een bepaalde tijd abseilen, anders zitten de wijzers er voor.”

Huiskamer

Zijn stand-in ontvouwde een spandoek langs de toren om December in the House welkom te heten. Want de Oude Mattheüs wordt de hele maand de grootste en gezelligste huiskamer van Eibergen. Vrijwilligster Henny Tuut: „Met allerlei activiteiten die je niet verwacht in de Oude Mattheüskerk.”

Zo speelde zaterdagavond de Big Band Berkelland op het openingsfeestje in de kerk. Mede-organisator Marieke Altena: „We hebben live-muziek, kunst, cultuur, theater en ook spirituele momenten van zingeving, zoals schrijven voor Amnesty International.”

De kerkbanken zijn deze maand vervangen door gezellige zithoekjes met zelfs een verdwaalde schemerlamp. „We willen als kerkelijke gemeente laten zien dat dit gebouw heel mooi is en behouden moet blijven voor Eibergen. Om we het zelf niet meer op kunnen brengen, zoeken we toekomst in multifunctioneel gebruik.”

Later meer

Volledig scherm Stand-in Richard ging abseilen in plaats van burgemeester Joost van Oostrum vanaf de kerktoren van de Oude Mattheüskerk in Eibergen © Cees Elzenga/hetoog.nl

r