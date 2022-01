Accommodaties Neede en omliggende dorpen overzichtelijk op één website

NEEDE - De Gemeenschapsraad Neede (GRN) houdt de moed er in met het accommodatieonderzoek. Op de agenda staat een bijeenkomst in april, waar alle verenigingen en andere eigenaren van accommodaties aan kunnen deelnemen.

„Je mist de schwung, de inspiratie, het is moeilijk om de drive er in te houden”, zegt Hennie Tiessens van de Gemeenschapsraad. Drie jaar geleden kreeg het accommodatieonderzoek een vliegende start, twee jaar geleden ging een geplande bijeenkomst in april niet door. Of dat nu wel gaat gebeuren vraagt Tiessens zich af. „Maar mocht dat toch niet lukken door corona, dan verschuiven we het naar de zomer”, laat ze weten. Voorlopig is de planning 6 april.

25 accommodaties

Neede telt zo’n 25 accommodaties waar zich allerlei activiteiten afspelen. Zo’n zestig verenigingen en organisaties maken daar gebruik van, als eigenaar of als huurder. Waar liggen die ruimtes, hoe groot zijn ze en hoe frequent worden ze gebruikt? Zijn de panden duurzaam, is er sprake van veel leegstand en valt er winst te halen uit samenwerking? Dat wil de Needse Gemeenschapsraad graag in beeld brengen.

Informatie uitwisselen

Bij de accommodatiehouders en vereniging was in het begin van het onderzoek veel enthousiasme. Uit een enquête bleek dat veel gebruikers behoefte hebben aan een jaarlijkse bijeenkomst om informatie uit te wisselen, contacten te leggen en te netwerken. Ook maakten ze kenbaar een overzicht te willen hebben van alle accommodaties en verenigingen op één website.

Gratis op website

Aan dat laatste wordt nu gewerkt. Volgens Tiessens is de Stichting Uit in Neede, die verbonden is aan de GRN, nog steeds bezig met het optimaliseren en gebruiksvriendelijk maken van de lijst. Ze hoopt dat meer accommodaties zich melden en benadrukt dat plaatsing op de site gratis is. „Het ziet er al best aardig uit, maar je merkt ook dat het enthousiasme minder wordt. Eigenaren zeggen: we kunnen toch niks doen, waarom zouden we ons druk maken over zo’n lijst.”

Slapjes

Het kost de GRN zelf ook extra moeite om de voortgang er in te houden, nu bijna alles weer stil ligt en het er ook nog niet echt naar uitziet dat daar op korte termijn veel verandering in komt. „Het is allemaal wat slapjes”, zegt Tiessens. „Maar we komen nog wel steeds online bij elkaar. Behalve het accommodatie-onderzoek is nog wel meer te bespreken. Zoals de windmolens, omgevingsvergunningen, speelplaatsen. En we zijn in overleg met de gemeente om meer met recreatie en toerisme te doen.”