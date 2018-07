‘Ach toe... Laat vaders record nu toch niet verdampen’

,,Ergens kan ’r lokaal zo een uitschieter gemeten worden, hoger dan iedere voorspelling… Maar ik hoop zo van niet... Volgend jaar bestaat vaders record 75 jaar, dat willen we vieren.’’

Op 23 augustus 1944 werd het 38,6 graden in de tuin van huisarts Jan Thate in Warnsveld, uw vader. Een hogere temperatuur werd er nimmer gemeten in Nederland.

,,Op de lagere school, stond mijn vader door de meting in de aardrijkskundige boeken. Dat vond ik prachtig als kleine jongen, daar was ik echt trots op. Net als heel de familie en Warnsveld.’’

Wat weet u nog van die dag?

,,Ik was zeven jaar, en die dag kan ik me niet herinneren. Dat komt omdat pas veel later duidelijk werd dat het een record was. Maar mijn vader deed uiterst nauwkeurig zijn metingen. Driemaal daags, in zijn weerhuisje in de tuin. Dat zal hij die dag ook gedaan hebben.’’

Ook in 1944, in de oorlog?

,,Ja, de hele reden dat pas veel later duidelijk werd, dat de meting een record was. Je mocht de metingen niet publiekelijk kenbaar maken, van de bezetter. Via waarschijnlijk de ondergrondse kwamen de metingen bij het KNMI terecht. Vervolgens kwamen alle gegevens pas na de oorlog bij elkaar en bleek vader een record te hebben.’’

Omdat het een oud record is, werd de betrouwbaarheid ooit betwist.

,,In 2006 bracht Meteo Consult een bericht dat er getwijfeld moest worden aan de meting. Argumenten: de warmte, het zou niet gekund hebben in die tijd, op die plek in Warnsveld, een kleine tuin. En ook nog eens een amateurweerkundige had het gemeten, met amateurapparatuur… Ik heb daar de feiten tegenover gezet: mijn vader was puur aangesteld door het KNMI, met geijkte apparatuur en wij hadden een grote tuin! Ik kreeg een excuus. Het was een slordigheid, zei een wetenschapper van Meteo Consult. Voor een wetenschapper is een slordigheid natuurlijk een doodzonde.’’

Het record staat nog altijd. Gaat het er nu eindelijk aan?