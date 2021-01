Acht boetes voor overtreden coronaregels in Winterswijk

Advocaat van bewoner: ‘De indruk dat Winters­wijk is ontsnapt aan vuurwerk­ramp is nergens op gebaseerd’

11 januari WINTERSWIJK - ,,De indruk is gewekt dat Winterswijk is ontsnapt aan een vuurwerkramp, dat er doden en gewonden konden vallen. Dat is nergens op gebaseerd.” Dat er bij de woning aan de Scholtenenk illegaal vuurwerk lag opgeslagen, werd maandagochtend in de commissie bezwaarschriften op het gemeentekantoor niet bestreden. Wèl dat het extreem gevaarlijk was geweest.