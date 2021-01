Acht boetes voor overtreden coronaregels in Winterswijk

Video Update Geen stoffelijk overschot gevonden in uitgebran­de woning in Doetinchem

13 januari DOETINCHEM - Er is geen lichaam gevonden onder het puin in de restanten van een woning aan de Nieuweweg in Doetinchem. Daar woedde vannacht voor de tweede keer in een week tijd brand. Er moesten twee blusvoertuigen, een watertankwagen en een watertransportsysteem aan te pas komen om het vuur onder controle te krijgen.