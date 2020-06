Acht onbekenden schrijven samen op afstand een lied: ‘Het bouwde zich op tot een gaaf nummer

Circus Bolalou zit door coronavi­rus nog maanden vast op een weiland in Laren

7:56 Al ruim drie maanden staat circus Bolalou met zijn entourage in een weiland werkloos langs de provinciale weg in Laren. Door corona zijn de artiesten met hun dieren gestrand in de Achterhoek. Uitzicht op voorstellingen is er niet. Oudijzer ophalen, de snoepkraam en kinderfeestjes zijn de enige bron van inkomsten. ,,Dat is wel zuur ja, als je de volle vliegtuigen en drukke terrassen ziet.” Gelukkig is er noaberhulp.