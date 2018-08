video Waterpo­loërs uit Almen zwommen tóch mee met Van der Weijden

20 augustus Verboden mee te zwemmen met Maarten van der Weijden? Acht mannen uit Almen doken de afgelopen dagen wel het water in en zwommen met de langeafstandszwemmer vier van de elf steden in. Op eigen risico, dat wel. Hoewel Van der Weijden zijn enorme tocht wegens ziekte niet kon afmaken, is het respect bij de meezwemmers groot. ,,Wat een immense prestatie!’’ De waterpoloërs haalden liefst 33.000 euro voor het goede doel.