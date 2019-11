Acht pups uit kennel in Ahaus gestolen

Bewoners van woonzorg­cen­trum in Ruurlo kiezen zelf de gordijn­kleur en plek van schilderij­en

14:51 De bewoners van woonzorgcomplex De Bundeling in Ruurlo staan drukke maanden te wachten. Ze moeten in het voorjaar verhuizen omdat woonzorgcentrum in mei wordt gesloopt. Het gebouw maakt plaats voor een gloednieuw wooncomplex met een ontmoetingsruimte.