Acht uur vast in Tokio, ondanks zes (!) geldige testen: het wonderlijke verhaal van sportfotograaf Marcel uit Borculo

Het is tien over elf in de avond in Tokio, als Marcel ter Bals - keurig volgens afspraak - belt. Hij is net terug op zijn hotelkamer, na een hele dag foto’s schieten in het Tatsumi International Swimming Center. „Vanaf iets over zeven vanochtend was ik op pad”, klinkt het nog vrolijk. „Om negen uur was de laatste wedstrijd afgelopen, ik heb elf uur achter elkaar gefotografeerd.”