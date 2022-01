Achter de frituurpan in Hengelo dromen van Gambia: ‘We zijn continu op twee plekken bezig’

In oktober had hun verhuizing naar Gambia moeten gebeuren. Maar het is inmiddels 2022 en de Achterhoekers bakken de vette hap nog steeds in hun Hengelose snackbar. En vanuit hier runnen ze het restaurant in Afrika erbij.



De Gambiaanse droom van de twee Keijenborgers is echter nog altijd springlevend. Zaterdag zijn ze te zien in het SBS6-programma Het Roer Om, deze aflevering staat geheel in het teken van de emigratie van het Keijenborgse stel naar Gambia.