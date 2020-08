Achterhoek als internationale hotspot voor foodies: het ‘Italië van Noordwest-Europa’

Dat staat in de conclusies van het onderzoeksrapport, dat recent is verschenen over de kansen voor de Achterhoek. De Engelse titel The Achterhoek as an International Food Destination laat niks aan duidelijkheid te wensen over.



Het is volgens onderzoekster Eline Nagelholt van Saxion Hogeschool in Deventer een trend dat toeristen naar plekken komen waar ze meer leren over lokaal eten en drinken, gastronomie, de geschiedenis van het voedsel en culinair erfgoed. Als voorbeeld wordt gekeken naar het Engelse Bristol, dat in 2019 is uitgeroepen tot een van de beste foodbestemmmingen ter wereld.