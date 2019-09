Achterhoek en Liemers zijn camperminded, maar nóg meer plekken zijn welkom

Zonnepane­len verdrijven autocross in Lochem

7:00 Komt er met de komst van het zonnepark op een perceel aan de Kanaaldijk in Lochem een einde aan bijna 50 jaar traditie met autocrossen? Het bestuur van Auto Cross Club Laren (ACCLa) vreest van wel. ,,Exploitant TPSolar zegt in de publiciteit afspraken met ons te hebben gemaakt over een alternatieve locatie en een jaarlijkse bijdrage van 2500 euro als wij meerkosten hebben. Wij weten alleen van niets. Er is helemaal geen alternatieve locatie,’’ zegt voorzitter Gerard Lokate.