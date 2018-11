Achterhoek en Salland zijn een blinde vlek op de kaart van Sinterklaas

Het aantal keren dat Sinterklaas aanmeerde in Overijssel is op één hand te tellen. Wat heet: op twee vingers. In 2003 viel provinciehoofdstad Zwolle de eer te beurt. In 2007 was Kampen de gelukkige. Hanzesteden aan de IJssel, in het noorden van de provincie. Het oosten wacht nog steeds op het eerste landelijke Sintspektakel.