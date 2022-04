Achterhoek gaat terug van 300 naar 60 aanbieders jeugdzorg en wmo; zorgen blijven

over de grens 21-jarige uit Oude IJssel­streek gewond bij zware kettingbot­sing in Bocholt

BOCHOLT - Een 34-jarige automobiliste is in Bocholt donderdagavond met zo'n grote snelheid achterop een rij stilstaande auto's gebotst dat drie andere auto's beschadigd raakten. Een 21-jarige bestuurster uit Oude IJsselstreek zat in de voorste auto die getroffen werd. Zij raakte gewond.

