Achterhoek geeft bouw zetje met hogere norm PFAS

Projecten liggen nagenoeg stil

Sinds 1 oktober geldt in het hele land een tijdelijke, zeer strenge norm van 0,1 voor PFAS, een verzameling chemische stoffen die kankerverwekkend kunnen zijn. Met de strenge norm wordt voorkomen dat schone grond met deze stoffen wordt vervuild. Omdat PFAS op veel plekken voorkomt boven deze norm, staan sindsdien veel baggerprojecten en projecten in de woningbouw en infrastructuur nagenoeg stil. Gemeenten mogen met een eigen, hogere norm komen, bevestigt een woordvoerster van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarvoor moet dan wel duidelijk zijn wat de kwaliteit van de grond is in de hele gemeente. Gemeenten moeten hiervoor een bodemkwaliteitskaart opstellen. Grond en baggerspecie dat boven de norm van 0,1 zit, mag dan naar gebieden waar dezelfde hoeveelheid of nog meer PFAS in de bodem zit. Daarmee wordt de grond niet extra vervuild. Vorige week besloten al veertien gemeenten in Twente en het waterschap Vechtstromen de PFAS-norm te verhogen.

Landelijke norm

Staatsecretaris Stientje van Veldhoven kondigde vorige week aan voor 1 december de landelijke norm te verhogen. Het wachten is op onderzoek van het RIVM, waaruit moet blijken wat een goede norm is. Volgens het RIVM is ‘over het algemeen’ nergens in Nederland de blootstelling aan PFAS zo groot dat er gezondheidsrisico's zijn voor burgers.

Goede stap

Bouwers reageren voorzichtig positief. ,,We zijn nu niet in een keer weer terug bij hoe het was, maar het is een stap in de goede richting. We moeten zien wat nu mogelijk is met deze norm”, reageert Herman Reinten, eigenaar van bouw- en sloopbedrijf Dusseldorp in Lichtenvoorde.