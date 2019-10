Achterhoek heeft nog tweehonderd dagen regen nodig

BORCULO - De regenval van de afgelopen weken heeft het grondwater in de Achterhoek nog niet voldoende verhoogd. Het waterpeil is nog veel te laag en herstelt pas als het de hele herfst en winter gestaag doorregent. Dat zeggen het waterschap Rijn en IJssel en Natuurmonumenten.

De Achterhoek is nog steeds het droogste gebied van Nederland, samen met de hoge zandgronden in Noord-Brabant.

Waar bijvoorbeeld op de Sallandse Heuvelrug door de regen sprake is van enig herstel, is in de Achterhoek de grondwaterstand nog steeds bijna 10 centimeter lager dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar.

,,Door de regen komen we misschien net iets onder de 10 centimeter tekort, maar het scheelt nauwelijks", zegt Vanya Ginsel van het waterschap. ,,Door de droogte van vorig jaar stonden we al flink op achterstand en die is nog lang niet ingelopen. Het lijkt wel zo dat al die regen voor verlichting zorgt, maar dat is dus niet zo."

Natuurmonumenten heeft berekend dat er nog minstens tweehonderd dagen van constante regen nodig zijn om de tekorten in de Achterhoek in te lopen. Het waterschap sluit zich daar bij aan. ,,We hebben hier nauwelijks mogelijkheden om het water vast te houden en hebben ook geen buffers meer. We kunnen hier geen schuifje openzetten in grote rivieren om het peil aan te vullen."

Mislukte oogsten

Volgens het waterschap leidt de droogte tot mislukte oogsten bij boeren, droogvallende beken waardoor vissen sterven en een slechtere waterkwaliteit die voor extra blauwalg zorgt. Natuurgebieden hebben het zwaar. Heidevelden drogen uit, poelen staan leeg en voor dieren is er geen voedsel meer.

Kikkers, salamanders, libellen en ook orchideeën leggen het af, zei boswachter Michiel Schaap eerder al. ,,Door de droogte zitten ook regenwormen veel dieper in de grond, waar onder meer dassen zich mee zouden moeten voeden."