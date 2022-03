Achterhoek heeft plek voor 500 vluchtelingen uit Oekraïne

Dat maakt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland bekend, die afgelopen week van alle 22 gemeenten in het gebied (daaronder de acht Achterhoekse) plekken voor opvang heeft aangeboden gekregen. De 500 vluchtelingen in de Achterhoek – ongeveer de helft van het totaal aantal dat tot aan Pasen wordt opgevangen binnen de VNOG – worden verdeeld over acht plekken.



Welke dit zijn kan de VNOG nog niet noemen, omdat gemeenten hierover soms nog in gesprek zijn met betrokkenen en direct omwonenden moeten informeren. ,,Maar in de loop van volgende week zal een en ander wel duidelijk worden”, zegt VNOG-woordvoerder Heidi Otten.