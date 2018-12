‘Achterhoek hét schnitzel-epicentrum van de wereld’

Geliefde lap vlees

De nieuwe reeks afleveringen van deze serie over de herkomst van eten, trapt vanavond af met de zoektocht naar de oorsprong van één van de meest geliefde lappen vlees van ons land: de schnitzel. De speurtocht start in Winterswijk, bij de bekende chef-kok Nel Schellekens. ,,Je bent geen Achterhoeker als je geen schnitzel eet’’, zegt zij. ,,Als ik niet beter zou weten, zou ik zeggen dat de schnitzel uit de Achterhoek komt.’’ ,,De Achterhoek is hét schnitzel-epicentrum van de wereld’’, is de conclusie van Vermeer na het gesprek met Schellekens, gefilmd in Antoons Restaurant , beter bekend als Schnitzel Antoon. Het schnitzel-eetpaleis in Winterswijk is niet het enige Achterhoekse restaurant met een prominente plek op de kaart voor de gepaneerde vleeslap. Zo heeft bijvoorbeeld Skik&Zo in Lichtenvoorde verschillende schnitzels op het menu. En wie googelt op ‘schnitzel Achterhoek’ kan kiezen uit een keur aan restaurants om het platgeslagen stuk vlees naar binnen te schuiven.

‘Afsnietsel’

Is de schnitzel dan soms geboren in de Achterhoek, vroegen Vermeer en co zich af. Veel doet dat vermoeden, want de benaming schnitzel is een verbastering van het Achterhoekse woord voor afsnijdsel, fonetisch: afsnietsel. Zo wordt althans beweerd in een ronkend persbericht van de programmamakers. ,,Maar dat is een grapje natuurlijk’’, zegt presentator Vermeer. Net als de bewering dat de ‘wiener schnitzel’ dood is, en daarom de naam maar beter veranderd kan worden in ‘Winterswijker schnitzel’. ,,Maar feit blijft dat Achterhoekers graag en vaak een goede, grote schnitzel eten, ook buiten de deur. Ik woon in Amsterdam en in de wijde omtrek is hier geen enkel schnitzelrestaurant te vinden, hoor.’’