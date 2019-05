Achterhoek is vroeg in het seizoen al populair bij de toerist

Hotel Hof van Gelre in Lochem (46 kamers) is de hele week al volledig volgeboekt, zegt directeur Arne Heitmeijer. ,,Dat komt door de meivakantie, maar heeft ook andere oorzaken. Wij zijn momenteel erg actief met het aanbieden van arrangementen, daarom is het een stuk drukker dan vorig jaar in dezelfde periode. Komend weekeinde hebben we bijvoorbeeld een bridge-evenement. Daarvoor hebben veertig mensen een kamer geboekt. Mei wordt sowieso een topmaand voor ons. Voor de rest van de maand is al 82 procent van de kamers geboekt.’’