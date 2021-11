Achterhoek klaar voor extra coronamaatregelen: niet strenger, wel ondersteunen

,,Met elkaar moeten we de snelle verspreiding van het virus afremmen. Daarbij willen we de samenleving zo veel en zo veilig mogelijk openhouden”, laat een woordvoerder van de gemeente Oost Gelre weten. De gemeente gaat niet extra controleren. Ook niet nu sportclubs en sportscholen bezoekers om een QR-code moeten vragen. Oost Gelre kiest voor het geven van informatie aan groepen ondernemers en adviseert hen waar nodig over het naleven en controleren van de nieuwe regels.



Oost Gelre is tot dusver tevreden over het naleven van de coronamaatregelen. ,,De controle op de identiteitskaart blijft wel een aandachtspunt”, zegt een woordvoerder. ,,Of wij regelmatig controleren? Wij controleren risicogericht en steekproefsgewijs, maar ook op basis van meldingen.”