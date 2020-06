Achterhoek krijgt 9,5 miljoen euro van provincie Gelderland

Damian gaat alle acht Vordense kastelen plus sportpark nabouwen: ‘Met dit klusje ben ik een maand of vijf zoet’

18:02 Het begon een kleine twee maanden geleden met een schaalmodel van kasteel Hackfort en daarna knutselde Damian Pieker Kasteel Vorden in elkaar met laagjes karton. De autistische Damian is inmiddels niet meer te stoppen: ‘Project Vorden’ is flink uitgedijd.