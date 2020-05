Achterhoek krijgt eigen posteractie rond corona: ‘groen is gaon’

Het denkbeeldige stoplicht heeft lang op rood gestaan en wordt nu voorzichtig op groen gezet, is de gedachte achter de kleur. Het doel van ‘groen is gaon’ is, om bezoekers in één oogopslag de spelregels te laten zien hoe er veilig met elkaar omgegaan wordt in het betreffende bedrijf, instelling of overheidsgebouw. Er wordt binnen het project ruimte geboden om de stickers en posters aan te passen naar de eigen situatie.