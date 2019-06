Achterhoek krijgt eigen vakantiepastor

De vakantiepastor heeft een eigen mailadres en telefoonnummer, waar in de maanden juni, juli en augustus contact mee opgenomen kan worden. De telefoontjes en mailtjes worden altijd beantwoord. Zo nodig zijn er professionele hulpverleners beschikbaar. De vakantiepastor is bereikbaar via vakantiepastor@gmail.com of 06 – 166 847 26.

Magazine

De kerken hebben niet alleen de vakantiepastor in het leven geroepen. Voor de vakantievierders is een magazine gemaakt met de aanvangstijdstippen van kerkdiensten, tips om er in de Achterhoek op uit te gaan, columns en interviews met mensen uit de regio.



Het eerste exemplaar van Zomer in de Achterhoek wordt komende donderdagavond in de Hofkerk overhandigd aan dominee Helma van Loon. Het magazine is een initiatief van kerken in onder andere Doetinchem, Etten, Terborg, Ulft, Halle, Winterswijk, Hengelo en Zieuwent.