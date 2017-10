De banengroei is volgens actuele cijfers van het UWV 1,2 procent. Daarmee is de Achterhoek landelijk gezien de minst groeiende regio. Onder andere het aantal banen in de (maak)industrie neemt af en dat is een belangrijke sector in de Achterhoek. De industrie doet het economisch goed, maar mede vanwege nieuwe technologieën zijn er steeds minder mensen nodig. Toch hoeft de regio zich volgens Van der Vliet geen zorgen te maken. ,,We moeten niet vergeten dat de Achterhoekse bevolking krimpt. Daardoor worden de kansen op een baan niet minder.’’