Achterhoek mag 20 miljoen uitgeven om jongeren te binden en ouderen om te scholen

Het geld maakt deel uit van een landelijke subsidieronde van 200 miljoen euro voor regio's die voor uitdagingen staan. In de Achterhoek is die uitdaging duidelijk: talentvolle jongeren trekken weg (ontgroening). De achterblijvers worden steeds ouder (vergrijzing). Een gevolg hiervan is dat het voor bedrijven steeds moeilijker wordt om geschoold personeel te vinden.

Euregio Academie

,,We hadden 40 miljoen aangevraagd. We zijn heel blij dat we de helft van dat bedrag gekregen hebben’’, zegt woordvoerder Anja Wormmeester van de Regio Achterhoek, het samenwerkingsverband van zeven Achterhoekse gemeenten. Het is nog niet tot in detail bekend waar het geld aan wordt uitgegeven, maar er zijn al wel denkrichtingen. Op het gebied van werken wordt een deel van het geld ingezet voor het opzetten van de Euregio Academie. Deze moet het eenvoudiger maken om Duits personeel in Nederland in te zetten, en andersom. Ook wordt het geld gebruikt om werklozen om te scholen om hen geschikt te maken voor bepaalde functies. ,,Door ontgroening, vergrijzing en de aantrekkende economie ontstaat er een krapte op de arbeidsmarkt. Daarom moeten we proberen om ouderen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen’’, zegt Wormmeester.

Ambassadeurs

Het geld wordt ook aangewend om meer hoogopgeleide jongeren aan de Achterhoek te binden. Wormmeester: ,,Jongeren die wegtrekken om te studeren in Nijmegen of Enschede willen we tot ambassadeurs van de Achterhoek maken. Zij moeten andere studenten er van overtuigen dat dit een prima regio is om stage te lopen, af te studeren of een traineeschap te doorlopen.” Ook wordt er geld ingezet om de regio te helpen de overstap te maken naar groene energie.

Achterhoek Board

Sinds september draait de Achterhoek Board, een college van mensen van gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties dat regiobrede kwesties bespreekt. Mark Boumans is voorzitter van de Achterhoek Board én van de Regio Achterhoek. Hij is ‘heel blij’ met het geld uit Den Haag. ,,Het is een teken dat we goed bezig zijn met onze manier van besturen, die we ‘smart governance’ noemen. De manier van werken met een board is uniek voor Nederland. In Den haag wordt met belangstelling gekeken of die in de rest van Nederland ook ingevoerd kan worden.’’ Boumans vindt het belangrijk dat er snel stappen worden gezet. ,,We gaan bij wijze van spreken maandag praten over hoe we dit geld gaan uitgeven.’’

IJzersterke lobby