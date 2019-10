Achterhoek Nieuws wil geen ongelezen kranten meer in prullenbak

Agenten in Oost-Nederland gebruiken bij training 250.000 oefenk­ogels om klaar te zijn voor 5 noodsitua­ties

6:30 Om een dienstwapen te mogen hebben moeten politieagenten twee keer per jaar 29 kogels afvuren op de schietbaan. Maar in de praktijk wordt het dienstwapen zelden gebruikt. Vorig jaar werd in Oost-Nederland vijf keer op een verdachte geschoten.