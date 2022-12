Achterhoek op landelijk gemiddelde met slecht energielabel

Aangetekend dient daarbij dat in al deze gemeenten iets meer of iets minder dan de helft van de woningen een label heeft. Alleen OostGelre zit daar met 42 procent een stuk onder.



De gemeenten die eruit springen zijn Doetinchem met een laag percentage slechte energielabels (11 procent) en Winterswijk met een hoog percentage (25 procent). In Doetinchem zijn het 1.738 woningen, in Winterswijk 1.438.



In Doetinchem heeft 57 procent van de woningen een label, in Winterswijk slechts 44 procent.



De vijf gemeenten met de meeste slechte labels van het land zijn Heemstede, Bloemendaal, Westerwolde, Laren en Haarlem. Natuur & Milieu vindt dat er meer regie vanuit de rijksoverheid nodig is om voor 2030 daadwerkelijk een einde te kunnen maken aan de grote hoeveelheid woningen met slechte energielabels. Zeker als het kabinet in 2050 alle huizen klimaatneutraal wil hebben.