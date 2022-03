Achterhoek populairder om te wonen dan Twente? ‘Ja, landelijker en je bent overal dichterbij’

Bieb wordt steunpunt voor Oekraïners, bijeenkom­sten voor vluchtelin­gen en hun gastgezin­nen

Voor Oekraïners die vanwege de oorlog hun land zijn ontvlucht en in Bronckhorst terecht zijn gekomen, wordt een steunpunt geopend in de bibliotheek in Hengelo. Hier kunnen de vluchtelingen terecht met vragen over onder meer gezondheidszorg, financiële zaken, onderwijs en zorg aan hun huisdieren.

29 maart